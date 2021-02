Nasconde pistola, distintivi della Guardia di Finanza e droga: nei guai un 57enne

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo denunciato per il reato di detenzione ai fini dello staccio di sostante stupefacenti

Nascondeva una pistola, equipaggiamento della Finanza e droga. E' così che i carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione nell'appartamento di un 57enne di Ladispoli

I militari di Ladispoli hanno fatto irruzione e nel corso dell’operazione hanno rinvenuto, nel cassetto del comò, una pistola Beretta calibro 9 con il relativo munizionamento, della quale l'uomo non sapeva giustificarne il possesso.

Sempre durante la perquisizione, estesa anche nel garage, sono state recuperate una paletta, un'uniforme, tre pettorine e due distintivi della Guardia di Finanza, anche questi illecitamente detenuti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e sono tuttora in corso gli specifici accertamenti al fine di verificare se l’arma e il restante materiale siano stati utilizzati per la commissione di altri reati. In casa anche 35 grammi di marijuana.

Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e accompagnato presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.