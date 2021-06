Due chili di marijuana e cocaina nel box auto, il grossista girava con una pistola carica in auto

Girava armato di pistola in auto un grossista di cocaina e marijuana scovato dalla polzia a Casal Bruciato. Oltre all'arma, carica e perfettamente funzionante, gli investigatori hanno trovato e sequestrato circa un chilo di polvere bianca ed altrettanta "erba", nascosti in un box condominiale del quadrante nord est della Capitale.

In particolare sono stati gli uomini del III distretto Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani, dopo un’intensa attività info - investigativa ad arrestare un romano di 36 anni, per spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di arma comune da sparo. Gli investigatori, durante i numerosi servizi di osservazione hanno notato nei pressi di alcuni box condominiali, un’autovettura, il cui conducente entrava in uno di questi per poi allontanarsi velocemente.

Con la pistola carica in auto

Mercoledì la svolta: l’uomo è tornato nuovamente nel box per poi allontanarsi velocemente. Prontamente fermato dagli agenti, è stato identificato per I.L.; sul sedile passeggero è stata notata una busta contenente cocaina pari a 972 grammi, una pistola marca: “Fabrique Nationale d’Armes de guerre Herstal Begique-Browning’s Patent”, calibro 6,35 con caricatore rifornito di 6 colpi e numerose chiavi. L’uomo ha riferito che una di queste era di un box situato lì vicino.

Box stupefacente a Casal Bruciato

Gli agenti localizzato il locale, hanno proceduto a perquisizione rinvenendo materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, una pressa idraulica sempre per il confezionamento, 37 involucri contenenti cocaina per un peso di 29 grammi. Subito dopo, veniva effettuata una perquisizione presso il box dove l’uomo era stato visto entrare più volte e, al suo interno sono stati trovati 7 telefoni cellulari provvisti di SIM card, ulteriori 20 schede telefoniche di diversi operatori mobili, marijuana pari a 990 grammi e 3 bilancini di precisione. Alla fine di tutte le attività I.L. è stato arrestato, e tutto il materiale sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.