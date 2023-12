Guida senza patente, nasconde una maschera da diavolo e armi

Nascondeva droga pronta per lo spaccio, una pistola a gas e una maschera nel cruscotto dell'auto. Il tutto guidando un'auto senza patente. A bloccarlo mentre scorrazzava tra le vie della zona del Casilino sono stati gli agenti del VI Distretto della polizia di Stato. Così è finito nei guai un 44enne.

I poliziotti, durante il controllo, hanno scoperto che l'uomo non aveva la patente di guida e aveva all'interno di un borsello 10 grammi di hashish e 90 euro; nascosti dentro al cruscotto c'erano una pistola a gas e una maschera.

In casa del 44enne, gli agenti hanno scovato altri 77 grammi della stessa sostanza e 2 fucili clandestini. Arrestato in quanto gravemente indiziato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi.