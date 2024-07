Roma, due quartieri senza luce per un guasto. Areti: "Tornerà nel pomeriggio"

Un doppio guasto ha mandato in tilt la rete elettrica in due quadranti diversi della città, in zona Pisana e alla Borghesiana. Dalla mattinata di oggi i residenti e gli esercizi commerciali di via Carpanzano, via Paludi, via Sellia e via Rota Greca nella zona di Colle Regillo, frazione del VI municipio e i residenti e gli esercizi commerciali di via Raimondo D'Aronco, via Di Villa Troili, via Degli Antamoro e via San Giovanni Eudes sono senza luce.

Areti ha fatto sapere che l'energia elettrica tornerà dopo le 14. "In tali aree e in zone limitrofe potrebbero verificarsi abbassamenti di corrente o mancanza di elettricità a causa di un guasto verificatosi in quattro cabine elettriche. I nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile", spiega la società. Un doppio guasto che arriva proprio nei giorni in cui si sono registrati diversi blackout a Roma.