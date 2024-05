Cinque cassonetti in fiamme in pochi minuti. L'ombra di un piromane a Valle Aurelia

C'è l'ombra di un piromane dietro una serie di incendi avvenuti nella notte nella zona di Valle Aurelia. Le fiamme hanno interessato cinque cassonetti, situati in diverse vie del quartiere. Una rincorsa all'incendio che, a partire dalle 3, ha tenuto impegnati vigili del fuoco e carabinieri su via Aurelia, via Baldo degli Ubaldi e via Anastasio II.

La vicinanza dei roghi, sia sulla mappa che per le tempistiche, lascerebbe pochi dubbi sulla natura dolosa. Per tutta la notte sono proseguiti i rilievi e nella mattinata di oggi saranno acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.