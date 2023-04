Piromane appicca incendio vicino alla scuola durante l'orario d'ingresso degli studenti

Ha appiccato un incendio a due passi dall'ingresso di un istituto tecnico superiore al Collatino. Era mattina, orario d'ingresso a scuola per gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore Giorgi Woolf, quando un il piromane, non curante del pericolo che arrecava, ha iniziato ad appiccare una serie di roghi in un parco adiacente la struttura scolastica.

Proprio in quel momento, su viale Palmiro Togliatti, stava transitando una pattuglia del V gruppo Casilino della Polizia di Roma Capitale, guidata dal dottor Marco Giovagnorio che, accortasi dell’accaduto, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme. Rogo che ha preso subito forza lambendo i numerosi alberi presenti accanto.

Nello scendere dal veicolo gli agenti hanno notato un uomo, di nazionalità brasiliana, intento a dare fuoco alle piante e all’immondizia presente. Il soggetto, di 37 anni di età, ha iniziato a minacciare i caschi bianchi, brandendo un bastone verso di loro, ma alla fine è stato bloccato e condotto all’ufficio di fotosegnalamento per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti di identità.

Il 37enne è risultato avere precedenti penali e non essere in regola con la sua posizione sul territorio nazionale. Tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per incendio doloso è in attesa di essere processato e sottoposto a decreto di espulsione. Il bastone e il materiale infiammabile in uso al piromane sono stati posti sotto sequestro.