Piromane seriale incendia i cassonetti dei rifiuti

Incendio doloso. Questa l'accusa con la quale la polizia ha arrestato un uomo. Un piromane seriale - con precedenti specifici - che poco prima aveva dato fuoco ad alcuni cassonetti a Tor Vergata. Quaranta tre anni, romano, è stato fermato dagli agenti poco distante dal luogo degli incendi.

Sono stati i poliziotti delle volanti del VI distretto Casilino, la notte del 23 febbraio, a intervenire in via Antonio Pagliaro per incendio cassonetti. Poco distante gli agenti hanno poi trovato un uomo. Con in tasca degli accendini - e la mani ancora annerite - è stato poi fermato. Gli agenti hanno poi accertato un secondo incendio appiccato dall'uomo ad alcuni indumenti trovati fuori dai cestini per la spazzatura in via Gioacchino Volpe.

Sottoposto a fermo di indiziato di delitto per incendio doloso la sua posizione è ora al vaglio della magistratura. L'uomo in passato aveva già dato fuoco ai cassonetti e ad alcune auto.