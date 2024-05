Piromane incendia un cassonetto per la raccolta dei rifiuti

"C'è un uomo che sta dando fuoco ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti", questa la chiamata arrivata la scorsa notte al 112 da un abitante di Primavalle. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco.

La richiesta d'intervento al numero unico per le emergenze è arrivata nel cuore della notte da via dei Monti di Primavalle. Spente le fiamme dai pompieri sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Montespaccato, che hanno cominciato una battuta di ricerca del piromane, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.