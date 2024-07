Fugge dopo un incidente con un motorino, si consegna il pirata della strada

Si era scontrato con il conducente di un motorino ed aveva poi tentato di far perdere le proprie tracce. Gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale hanno rintracciato una donna di 32 anni che, a bordo della sua Smart, non aveva prestato soccorso al centauro dopo il sinistro.

L’incidente

L’incidente si è verificato venerdì pomeriggio in viale Palmiro Togliatti all’intersezione con via Casilina. La conducente della Smart si era scontrata con un motociclo, per poi fuggire, lasciando a terra una persona ferita, trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.

La pattuglia intervenuta aveva subito avviato gli accertamenti del caso, raccogliendo tutti gli elementi utili al rintraccio del mezzo datosi alla fuga. L’automobile è stata quindi individuata, poche ore dopo, dagli agenti che operano nel territorio del V municipio di Roma.

Una volta trovato il mezzo, è stato verificato che i danni presenti sull’auto erano compatibili con la dinamica dell’incidente. Sono scattati, così, ulteriori accertamenti grazie ai quali si è potuto risalire alla proprietaria del veicolo e presunta conducente. La donna, una 32 enne italiana, probabilmente perché sotto pressione, si è presentata presso gli uffici del gruppo ammettendo le proprie responsabilità d è stata denunciata per fuga ed omissione di soccorso.