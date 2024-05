Pirata della strada la tampona e scappa. Lei lo insegue, viene aggredita e rapinata

Brutta disavventura per una poliziotta libera dal servizio, vittima di un pirata della strada che dopo averla tamponata è prima scappato e poi l'ha aggredita e rapinata. È quanto successo lo scorso 28 aprile in via Castel di Leva, a Roma.

Secondo quanto ricostruito, la poliziotta mentre percorreva via Castel di Leva è stata urtata da un'altra auto con il conducente che si è dato subito alla fuga. L'agente ha effettuato un'inversione di marcia per inseguire l'uomo che, dopo essere stato raggiunto e aver tentato invano di scappare con un testacoda, è sceso dal veicolo e ha iniziato a inveire e minacciare la donna.

L'agente, che si sarebbe anche qualificata come appartenente alla polizia di Stato mostrando il tesserino, è stata però aggredita dall'automobilista violento - un uomo di 30 anni - che le ha strappato di mano il tesserino, asserendo che non gli importasse nulla, per poi introdursi con metà busto nell'auto e rubando due mazzi di chiavi.

La vittima ha tentato di aprire lo sportello per recuperare i suoi oggetti personali, ma il 30enne ha rinchiuso con violenza lo sportello schiacciandole il piede, per poi fuggire. A seguito degli accertamenti svolti sulla targa, l'uomo è stato individuato e arrestato dai poliziotti del distretto Colombo. All'interno del porta tesserino c'erano anche 200 euro che non sono stati ritrovati dalla vittima che, a seguito dell'aggressione, ha riportato dei traumi contusivi con sette giorni di prognosi. Il 30enne è ora accusato di rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.