Fuma hashish in strada, i poliziotti lo fermano e a casa ne trovano 5 chili

Fumava hashish in strada quando è stato notato da alcuni poliziotti impegnati in un controllo. Che alla fine hanno scoperto a casa sua altri 5 chilogrammi di droga e lo hanno arrestato.

Gli agenti del commissariato di via Percoto lo hanno individuato vicino alla metropolitana Piramide. Quando il giovane si è accorto di loro ha provato a risalire in macchina per allontanarsi, ma è stato subito bloccato.

Le successive indagini hanno permesso agli agenti di sequestrare a casa sua più di 5 chilogrammi di hashish. Dopo la convalida dell’arresto, al 19enne è stato applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.