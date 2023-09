La lite per un parcheggio finisce nel sangue, accoltellati e rapinati da tre giovani durante spedizione punitiva

Una lite all'apparenza banale per un parcheggio è sfociata in una violenta aggressione con tre ragazzi accoltellati e altri tre giovani arrestati. È quando successo lo scorso due settembre in via della Pineta Sacchetti e, dopo più di venti giorni, è stato ricostruito dalla polizia di Stato e dalla procura che hanno fermato due ventenni e un venticinquenne, tutti nati in Egitto. Sono accusati di rapina e lesioni.

Le indagini da parte degli agenti del distretto Aurelio, sono scattate dopo la segnalazione di rissa in via della Pineta Sacchetti. Le volanti, inviate sul posto dalla sala operativa della Questura di Roma, sono state fermate da un gruppo di persone che chiedevano soccorso.

È a quel punto che, grazie alle testimonianze, si è ricostruito la vicenda. Tutto era iniziato alla fine di agosto in un parcheggio di Roma nord. Uno dei feriti di via della Pineta Sacchetti, infatti, avrebbe avuto una discussione con uno degli indagati per un parcheggio.

La rissa a Pineta Sacchetti

Pochi giorni dopo, mentre la vittima - un cittadino filippino - si trovava nel parco della Pineta Sacchetti insieme ad amici e familiari, ha visto arrivare l'uomo con cui aveva discusso, accompagnato da due amici. Il venticinquenne si è avvicinato e, dopo uno scambio di poche parole, ha estratto un coltello ed è riuscito a ferire la controparte prima di essere messo in fuga dagli amici della vittima che, visto l'accaduto, erano intervenuti in sua difesa.

Poi si è scatenata la rissa. Due egiziani, amici del venticinquenne, sono intervenuti a loro volta e hanno ferito ancora la prima vittima e anche alcuni suoi amici. Durante i tre sono anche riusciti a rubare alle vittime un cellulare, dei soldi e le chiavi di una delle loro auto.

Le indagini

Le indagini della polizia hanno permesso di identificare gli aggressori. I due più giovani, i ventenni, dopo alcuni giorni di serrate ricerche, sono stati rintracciati sulla Boccea. Anche il 25enne, ovvero colui che avrebbe sferrato per primo la coltellata, è stato fermato, seppur in tempi diversi, sulla stessa via. Quest'ultimo, alla vista dell’auto della polizia, ha tentato la fuga ma è stato fermato poco dopo.

In quell'occasione l'egiziano aveva con sè poco più di 40 grammi di "fumo" ed è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arresto poi convalidato. La procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell’arresto e l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.