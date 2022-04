"Ci regali due birre?": al rifiuto, picchiato dipendente di un minimarket

Dopo essere entrati in un negozio di alimentari in via della Pineta Sacchetti, hanno richiesto ad un dipendente due birre in regalo e, al suo rifiuto, lo hanno colpito ripetutamente al volto fino a farlo cadere in terra.

Subito dopo, si sono impossessati di alcune bottiglie di bevande alcoliche, prendendole dal banco frigo. Grazie all’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Distretto Aurelio, i due - cittadini romeni di 44 e 49 anni - sono stati bloccati e arrestati per rapina aggravata. Dopo la convalida è stata disposta per entrambi la custodia cautelare in carcere.