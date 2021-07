Pilota droni, posta le evoluzioni sui social e mette a rischio la sicurezza degli aerei: denunciato

Postava sulla sua pagina Facebook le evoluzioni fatte dai suoi droni ad un'altezza oltre quella del limite massimo consentito, ora però dovrà rispondere del reato di "attentato alla sicurezza dei trasporti". A finire nei guai un 61enne esperto di droni identificato dalla polizia postale e delle comunicazioni e dalla Procura di Tivoli. L'uomo, stando a quanto emerso dalla indagini, postava immagini e filmati del suo velivolo impegnato in manovre ad altitudini superiori ai 2.000 metri, il limite massimo consentito è di 120 metri sul livello del suolo. Evoluzioni, quindi, "effettuate al di sopra di aree aeroportuali o peggio che incrociavano le rotte di aerei di linea, mettendo così a repentaglio la sicurezza dei pubblici trasporti", spiegano gli investigatori.

"L'hobby dei droni rischiano di trasformare un semplice passatempo in un serissimo rischio per la sicurezza pubblica o persino in un attentato alla sicurezza aerea", sottolinea di indaga. Ed è proprio dalla segnalazione di un pilota professionista e da quelle di alcuni cittadini che le attenzioni della polizia postale si sono concentrate sulla pagina Facebook del 61enne.

Le indagini hanno permesso di ricostruire le tracce informatiche lasciate da immagini, filmati e piattaforme social, consentendo in breve tempo, con la preziosa collaborazione dei tecnici dell'Enac, di giungere all'identificazione del più attivo tra gli utenti della pagina, autore persino di un filmato che riprendeva il suo drone in volo sopra il centro storico di Roma, in prossimità di un aereo di linea.

La perquisizione a carico dell'uomo, disposta dalla Procura di Tivoli, ha permesso agli agenti di sequestrargli, oltre ai droni, il filmato che ritraeva il volo abusivo sul centro della capitale. Le tracce informatiche hanno permesso di stabilire che il volo sui cieli di Roma era avvenuto al di sopra dell'altitudine massima consentita e in condizioni per cui era impossibile che il pilota potesse mantenere, come la legge prescrive, il necessario aggancio visivo con il drone.