Scoppia la lite in strada, 44enne aggredito a bottigliate

Una lite scoppiata in strada tra due uomini è degenerata in un’aggressione a bottigliate che ha richiesto l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza.

È successo nel tardo pomeriggio di sabato in via del Pigneto. A notare la scena alcune persone che hanno visto i due uomini, identificati poi in un 44enne di origini romene e un 52enne romano, litigare. A un certo punto il 52enne ha afferrato una bottiglia e ha colpito il rivale.

Una pattuglia di carabinieri in transito in zona è stata fermata e i militari son intervenuti per calmare la situazione. Medicate le ferite, fortunatamente lievi, il 52enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate.