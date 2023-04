Pigneto senza controllo: furti e risse nel quartiere. I residenti filmano le scene e scendono in piazza

Una rissa in via Ascoli Piceno e poi furti in pub e ristoranti che affacciano sulla stessa strada e in via Matera. Due episodi non connessi tra loro ma che restituiscono, ancora una volta, uno scenario di degrado.

A documentare il tutto sono stati i residenti che hanno filmato la rissa e fotografato le serrande alzate dai ladri e che per stasera hanno organizzato una manifestazione, decidendo di scendere in piazza.

La rissa al Pigneto

La notte da "paura" è iniziata poco dopo le 22 di ieri, 13 aprile. La rissa è scoppiata in via Ascoli Piceno. La polizia, allertata, giunta sul posto non aveva trovato già più nessuno. Eppure durante il parapiglia tre auto sono state danneggiate. Una residente, che preferisce restare anonima, racconta che tutto sarebbe iniziato quando un uomo è entrato nell'alimentari gestito da un cittadino bengalese.

Non è chiaro se quell'uomo avesse rubato qualcosa, fatto sta che da lì è partita la rincorsa. Sentendo le grida, dalla Moschea sono corsi fuori altri uomini e da lì la rissa è continuata in mezzo alla strada.

La serie di furti

Poco dopo la mezzanotte un altro fatto di cronaca, una serie di furti che hanno colpito l'edicola di via L’Aquila e ancora nel bar di via Macerata di fronte al cinema Avorio, il pub pizzeria al civico 44 di via Ascoli Piceno e l'osteria in via macerata. Magri i bottini: due smartphone, un tablet, uno stereo e i pochi euro del fondo cassa. "La notte siamo nella terra di nessuno", dicono i residenti in coro.

E ancora, pochi giorni fa, una residente è stata aggredita e derubata del telefono e del portafogli. "Tutto questo succede con i locali della movida ancora aperti. I reperti fotografici e video ci sono, gli spacciatori e aggressori sono in strada e sono ben noti a tutti, dove sono le istituzioni?", domandano dall'associazione Salviamo il Pigneto che ha organizzato un sit in "contro criminalità e violenza".

La testimonianza

Di racconti ce ne sono tanti. Leonardo, un giovane ingegnere, a RomaToday racconta: "Abito qui da trentadue anni e non ho mai vissuto tanto terrore, siamo costretti a non uscire di casa nelle ore notturne causa le solite persone di colore (presunti africani per tratti somatici) che importunano e derubano senza nessun freno i passanti. Avviene una media di cinque scippi con aggressioni ogni sera. Il tutto in un raggio di 500 metri scarsi, tra via Perugia, via Ascoli Piceno e poche vie limitrofe. Basta passare alle prime ore dell'alba per le strada per trovare decine di borse vuote abbandonate rubate poche ore prima in strada. Non è accettabile che nessuno presidi questo piccolo triangolo di strada in cui tra l’altro sono concentrate centinaia di attività commerciali".