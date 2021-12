Controlli tra Pigneto e San Lorenzo, multati alimentari e sequestrati 37 chili di carne

Cibi mal conservati e norme non rispettate. Serie di controlli a Roma, tra San Lorenzo e il Pigneto. I carabinieri hanno sanzionato il titolare di una macelleria, 41enne del Bangladesh, per la mancata tracciabilità dei prodotti e per aver omesso di applicare correttamente i sistemi e le procedure relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Elevata una multa per 3.500 euro e sequestrati 37 chili di carne, prive di informazioni riguardo la rintracciabilità.

Sanzionato, per 2.000 euro, anche il titolare di un negozio di alimentari, 57enne del Bangladesh, per la mancata tracciabilità dei prodotti stoccati e per aver omesso di applicare correttamente i sistemi e le procedure relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare.