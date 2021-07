Pigneto: armato di coltello spaventa i passanti davanti ad un bar

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante sono intervenuti all’interno di un bar in via del Pigneto, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo armato di coltello e hanno trovato un 29enne romano in stato di agitazione. Fermato per un controllo, il 29enne, probabilmente sotto l’effetto di droghe, ha iniziato ad inveire con fare minaccioso contro i Carabinieri che sono riusciti a bloccarlo e perquisirlo. L’uomo aveva con sé un coltello e quindi è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

In via Ascoli Piceno, gli stessi Carabinieri hanno anche denunciato un 32enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di due grossi cacciaviti occultati nel suo zaino.