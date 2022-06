Pigneto, lite tra uomo e donna sfocia in aggressione: 26enne finisce in ospedale

Una lite è sfociata in una brutale aggressione. È successo sabato notte in via Ascoli Piceno, un alterco tra un uomo e una donna è degenerato quando due uomini, un romano di 40 anni e un 22enne algerino, sono intervenuti pestando l'uomo, un 26enne peruviano. Alcuni abitanti della zona, svegliati dal trambusto in strada, hanno allertato il 112 e i carabinieri della stazione San Lorenzo, immediatamente intervenuti, hanno bloccato i due aggressori che tentavano la fuga a piedi.

Nel corso dell’identificazione il 40enne ha opposto resistenza e ha fornito false generalità ma i carabinieri hanno approfondito i controlli accertando che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Roma, dovendo espiare la pena di 2 anni e un mese per i reati di rapina e inerenti alle sostanze stupefacenti.

La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Giovanni – Addolorata dove è stato trattenuto per accertamenti diagnostici inerenti il trauma cranico e le contusioni agli arti inferiori riportate, in attesa di prognosi giudicata comunque non superiore ai 20 giorni.

I due fermati sono stati entrambi denunciati a piede libero per lesioni personali mentre il 40enne è stato arrestato anche con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità, oltre che in esecuzione del provvedimento a suo carico.