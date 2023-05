Pietro Orlandi: "Su Wojtyla non mi scuso, sapeva la verità. Il Vaticano se vuole può chiudere il caso"

"Io non mi sono mai scusato perchè non ho offeso mai nessuno, ho ritenuto opportuno fare ascoltare un audio, poi che io abbia detto quella frase, che Wojtyla usciva di nascosto, è una frase che dicevano tutti quanti, non era considerata una cosa grave però qualcuno ha voluto legare questa situazione alle parole di questo componente della banda della Magliana".

Pietro Orlandi, intervistato da "Verissimo", tornando sulla bufera innescata dalle sue dichiarazioni sulle uscite notturne di san Giovanni Paolo II, è tornato a parlare del caso della scomparsa di sua sorella, Emanuela Orlandi e sul presunto coinvolgimento della Banda della Magliana.

"Quando sono usciti quei documenti tutti li hanno bollati come falsi, ridicoli, anche il Vaticano però non mi hanno mai risposto alla domanda come mai stavano in una cassaforte della Prefettura degli Affari economici. Non ho abbandonato quella pista, credo che Emanuela sia stata portata là e più che la Banda della Magliana c'entra Renatino De Pedis, Emanuela è stata presa per ricattare qualcuno, De Pedis è stato utilizzato come manovalanza", ha detto a proposito della pista di una Emanuela rapita e poi trasferita in un convento in Inghilterra.

"Il Vaticano - ha accusato - da 40 anni fa di tutto per evitare che la verità possa uscire altrimenti non mi posso spiegare tutti i comportamenti di questi 40 anni". L'inchiesta aperta dai 'pm' d'Oltretevere, comunque, "io l'ho presa come cosa positiva - afferma -, da qualche parte dovrà portarci, questa inchiesta secondo me potrebbe durare pochissimo perchè io l'ho sempre detto, con un po' di buona volontà potrebbero farla durare pochissimo".

Orlandi ha parlato anche di Wojtyla accostandolo alla figura del padre e affermando che uno era una figura "negativa", cioè Wojtyla, e l'altra "positiva", il padre: "È morto nel 2004 - ha raccontato - è stato un altro momento buio, nel giro di un anno sono morte due persone, nel 2004 mio padre, nel 2005 Wojtyla, sono le due persone che mi tenevano legato a questa vicenda, Wojtyla in negativo perchè io sono sempre stato convinto che lui sapesse che cosa era successo a Emenuela, ricordo quando venne a casa da noi e ci parlò di terrorismo internazionale, ci assicurò che avrebbe fatto il possibile ma poi permise al silenzio e all'omertà di calare su questa vicenda, ha mantenuto il silenzio fino alla fine, così è successo per Ratzinger e Papa Francesco lo ha fatto per dieci anni, forse ora hanno capito che il silenzio non è servito, questi 40 anni passati non posso però dimenticarli e la parola perdono l'ho cancellata dal vocabolario".

"Quando sento la dichiarazione del segretario di Stato, Parolin - ha quindi aggiunto - sono contento che dica che con questa inchiesta dobbiamo fare chiarezza per una madre che soffre, ma questa madre adesso ne ha 93 di anni e in questi 40 anni non mi sembra che nessuno si sia stracciato le vesti per lei"