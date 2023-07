Bucate le gomme dell'auto di Pietro Orlandi: ipotesi gesto intimidatorio

A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro finisce al centro di quello a tutti gli effetti appare come un atto intimidatorio. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio scorso qualcuno ha forato tutte e quattro le gomme della sua auto, parcheggiata in zona Borgo Santo Spirito, a pochi passi da via della Conciliazione, ignorando completamente le altre vetture parcheggiate vicino.

Orlandi, che da decenni si batte per chiedere verità e giustizia sulla scomparsa della sorella Emanuela, ha scoperto l’accaduto la mattina del 6 luglio ed è andato a presentare denuncia. A darne notizia il blog Notti Criminali, che ha confermato come l’auto non fosse parcheggiata in sosta selvaggia né stava intralciando il traffico. Le indagini sono state avviate subito, tenuto conto della persona coinvolta, ma il sospetto, inevitabilmente, è che si sia trattato di una minaccia legata proprio alla battaglia che Pietro Orlandi sta combattendo e anche ad alcune dichiarazioni da lui rilasciate su papa Wojtyla.

A far propendere per questa ipotesi c’è anche una lettera scritta a mano lasciata nella cassetta della posta della madre di Pietro ed Emanuela, Maria Pezzano, in cui si accusa Orlandi di essere “un bugiardo e lo sai! Vergognati per le allusioni su Wojtyla”.

Via libera alla commissione d'inchiesta sui casi Orlandi e Gregori

A fine giugno, intanto, è stato dato il via libera unanime all'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori da parte della commissione Affari Costituzionali del Senato, una svolta arrivata una settimana dopo le parole del Papa all'Angelus. Il Pontefice ha nominato Emanuela ed espresso vicinanza alla famiglia, mentre in piazza con striscioni, fotografie e magliette della 'Vatican girl', sono stati ammessi i partecipanti al sit-in convocato dal fratello.

“Siamo molto contenti per quanto accaduto in Senato - aveva detto l’avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò , alla notizia del via libera alla commissione d’inchiesta - La ricerca della verità e della giustizia appartiene a tutti gli uomini di buona volontà e oggi il Senato ha dato prova di volere chiarezza e trasparenza sulla vicenda di Emanuela. Adesso che si vada subito in aula”.