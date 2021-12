Sorpresi a forzare le auto parcheggiate, residente li vede e li fa arrestare

Topi d’auto arrestati grazie alla segnalazione di alcuni residenti che li hanno visti armeggiare intorno a una macchina parcheggiata. È successo nella notte tra lunedì e martedì in via Vacuna, a Pietralata, e in manette sono finiti due uomini.

I carabinieri della stazione di Casal Bertone sono intervenuti dopo una chiamata al 112 da parte di un abitante della zona. Quando sono arrivati in via Vacuna hanno trovato due uomini intenti a forzare la portiera di un’auto parcheggiata in strada e li hanno immediatamente bloccati.

Identificati in un 48enne originario del Bangladesh e in un 35enne italiano, sono stati perquisiti. In tasca avevano una torcia e un "kit per lo scasso" con tutti gli attrezzi necessari, insieme con documenti - una carta di credito e una carta Postepay - risultati rubati lo scorso 18 dicembre. Nei pressi dell’auto forzata, i militari hanno notato che altri due veicoli con segni di effrazione.

I due sono stati arrestati e anche denunciati a piede libero per ricettazione, mentre il materiale è stato sequestrato. Martedì mattina sono stati processati con rito direttissimo.