Pietralata, contromano per le vie del quartiere: finisce contro auto parcheggiate

Ha viaggiato contromano per le strade del quartiere e, solamente dopo l'intervento dei carabinieri, è stato fermato. Pomeriggio animato a Pietralata dove un 30enne romano ha percorso largo Beltramelli, via di Monti di Pietralata e via Vacuna nel senso opposto di marcia con la propria Clio urtando alcune auto in sosta e finendo la propria corsa contro una vettura parcheggiata proprio in via Vacuna, danneggiandola gravemente.

Poi, una volta sceso dall'auto, ha corso per il quartiere prima di essere bloccato definitivamente dai carabinieri del Nucleo Radiomobile all'altezza di Largo Beltramelli che lo hanno riportato alla calma. Tante le testimoniante dei residenti del quartiere.

"Si è fatto tutta via Monti di Pietralata a cannone contromano, ho fatto appena in tempo a schivarlo che ha girato per via Vacuna, sempre contromano, e si è spalmato su una macchina parcheggiata. Non riusciva a camminare dritto", racconta Flavio.

Sanya, che ha scattato anche diverse immagini, aggiunge: "Si è fatto parecchi giri per la piazza, ha tamponato un paio di auto prima. Ci sono volute due gazzelle dei carabinieri per fermarli". Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi stradali e il personale medico del 118. Il 30enne è stato poi portato in caserma.