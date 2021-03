Pietralata, albero crolla su auto parcheggiate. FdI: "Manutenzione assente"

Un albero crollato su due auto. E' quanto accaduto in via Michelotti, in zona Pietralata nel Municipio IV, dove un pino di grandi dimensioni è caduto da un'area dell'Ater occupando la strada, il marciapiede e distruggendo due vetture. A denunciare il fatto sono gli esponenti di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Gianni Ottaviano dirigente romano.

"La manutenzione del territorio non rientra nell’agenda dell'amministrazione grillina, come i romani hanno potuto constatare in questi 5 anni di consiliatura, tantomeno della Regione Lazio. E quando accaduto conferma lo stato di abbandono e l'assenza di manutenzione nei condomini dell'Ater e delle aree verdi inerenti. Fortunatamente è stata scampata la tragedia, ma ora ci chiediamo: chi pagherà i danni? Chi provvederà a ripristinare i luoghi? Zingaretti risarcisca il Comune di Roma per i danni arrecati alla cittadinanza".