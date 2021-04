Pietra contro il bus Atac in transito, danneggiato il parabrezza

E’ stato costretto ad interrompere la corsa del bus dopo che una pietra ha danneggiato il parabrezza del mezzo pubblico. Succede a bordo di un autobus Atac della linea 49 in quel momento in transito nella zona di Primavalle.

In particolare, come riferito dal conducente del mezzo pubblico ai carabinieri, il sasso è stato scagliato da una persona, al momento ignota, mentre il 49 transitava nel pomeriggio di giovedì 1 aprile in via Pietro Maffi. Incrinato il parabrezza del bus, la pietra ha poi rimbalzato colpendo la porta posteriore sinistra di un’auto che procedeva in senso contrario rispetto al bus.

Costretto ad interrompere la corsa l’autista ha quindi allertato il 112 con l’arrivo sul posto dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Ascoltati i testimoni ed acquisite le immagini video del mezzo pubblico, i militari procedono con le accuse di danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.