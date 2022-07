È morta Pierre La Sultana, la storica cartomante famosa nelle tv private romane

È morta a 66 anni Pierre La Sultana, la cartomante più nota di Roma. Con la sua parlata romanesca rispondeva in diretta a clienti e ammiratori. Era seguitissima, tanto da diventare un personaggio cult nelle tv private romane. Ma non solo. Il web non l'aveva fermata, anzi ne aveva moltiplicato la notorietà.

Sui social, con Facebook, e grazie all'apertura di un canale Youtube era diventata virale. I suoi "seguaci", migliaia. Il 16 luglio l'ultima apparizione al raduno sciamanico sulla Pontina 'Shaman Soul'. A dare l'annuncio ieri (ma la morte risale a lunedì scorso) lo staff della sua pagina Facebook: "Purtroppo Pierre ci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui. Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà".

Un messaggio, quello dell'annuncio della sua morte, condiviso da oltre 1500 persone e commentato da più di 2400 utenti. Poco più tardi anche l'annuncio dell'ultimo saluto, la "cerimonia si terrà venerdì mattina alle ore 10.00, presso il Tempietto Egiziano al Verano. Grazie a quanti vorranno partecipare".

Nata in Algeria nel 1966, si era ribattezzata "la Sultana" e, pur gestendo trasmissioni locali, era diventata famosa a livello nazionale, anche come personaggio trash. Nella sua scrivania erano sempre presenti, oltre ai suoi 17 mazzi di carte, anche oggetti inusuali come sturalavandini e battipanni, per richiamare l'attenzione dei telespettatori. Finì anche su Striscia La Notizia e sulla Rai, oltre diverse ospitate anche nelle radio private, romane e non solo.