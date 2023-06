Chi era Pierpaola Romano, la poliziotta uccisa sotto casa dal suo collega

Pierpaola Romano, 58 anni, era una mamma, una moglie, una poliziotta. È stata uccisa con tre colpi di pistola sotto casa da Massimiliano Carpineti, anche lui un collega della polizia di Stato scappato a bordo di una Matiz Chevrolet bianca per poi uccidersi in via Nino Tamassia sparandosi, con la stessa arma con cui ha ucciso la sua vittima.

Pierpaola Romano, originaria di Marzano Appio, in provincia di Caserta, è l'ultima vittima di femminicidio. Viveva da oltre vent'anni a Roma. Da tempo si era stabilita nel quartiere di Torraccia, una zona residenziale dove vivono poliziotti, carabinieri e militari dell'Esercito.

Il ricordo dei vicini

Tra loro gente perbene, persone che si conoscono tutte. "Era una signora allegra, una brava persona", racconta un residente a RomaToday. Una coppia passa e aggiunge: "Abbiamo sentito tre 'botti', pensavamo fossero petardi inesplosi da ieri sera" Un ex poliziotto in pensione, davanti al palazzo dove viveva Pierpaola Romano aggiunge: "Questa è una zona tranquilla. Qui vivono persone che si salutano e si aiutano tra loro".

Una vita in polizia

Romano, sostituto commissario della polizia di Stato era sposata con Adalberto Montanaro un poliziotto anche lui, un ispettore di Caserta e ai vertici del commissariato di Sant'Ippolito. Lavoravano insieme qualche anno fa, prima che Romano andasse in servizio alla Camera dei Deputati dove garantiva la sicurezza.

Lo stesso luogo di lavoro del collega che l'ha uccisa, Carpineti. La polizia come vocazione di famiglia. Una scelta di vita che ha intrapreso anche il figlio Riccardo Montanaro, 22 anni, che da poco aveva iniziato la sua carriera tra le forze dell'ordine a Piacenza.

Marzano Appio in lutto

Marzano Appio, piccola comunità dell'alto casertano che conta circa 2000 abitanti, è sconvolta per la tragedia. A riferirlo a Casertanews è il sindaco del paese Antonio Conca che dichiara: "Siamo sconvolti per quello che è accaduto. Una bravissima ragazza - prosegue la fascia tricolore - Ricordo i genitori che vivevano a Campagnola, lei invece viveva a Roma dove lavorava alla Camera dei Deputati. La nostra comunità, in particolare quella della frazione di Campagnola, esprime profondo sconcerto per l'accaduto e si stringe al dolore dei familiari".

Il cordoglio

"Esprimo sgomento per l'omicidio del sostituto commissario della polizia di Stato Pierpaola Romano, che prestava servizio presso l'ispettorato di pubblica sicurezza della Camera dei deputati. Rivolgo ai familiari, al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al capo della polizia di Stato, Vittorio Pisani, e al direttore dell'Ispettorato, Irene Tittoni, le espressioni del più profondo cordoglio mio personale e della Camera dei deputati", le parole del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Prima Giulia, ora Paola Romano, poliziotta uccisa a colpi di pistola da un collega. È una drammatica spirale di violenza verso le donne che non accenna a diminuire. Anzi, sembra peggiorare di giorno in giorno. Esprimiamo dolore e sconforto, e ci stringiamo intorno ai familiari delle vittime. Con la consapevolezza che l'unico modo per onorarne la memoria sia quello di lottare come istituzioni per prevedere misure severe ed efficaci che ci permettano di combattere più efficacemente questo dramma, partendo anche da campagne di sensibilizzazione e di educazione", ha aggiunto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.