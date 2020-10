Compra il giornale all'edicola sotto casa e sparisce, l'appello dei familiari di Piero Giorgi

Ha comprato il giornale all'edicola sotto casa ed è sparito. A vivere delle interminabili ore di apprensione i familiari di Piero Giorgi, 67enne scomparso dal pomeriggio di sabato scorso dalla zona dell'Axa Infernetto.

Non udente, affetto da Parkinson, Piero Giorgi al momento dell'allontamanento indossava una tuta grigia, delle scarpe da ginnastica nere ed un borsa a tracolla verde con delle rifiniture marroni. Uscito di casa intorno alle 16:00 del 24 ottobre per andare all'edicola, non ha più fatto ritorno nella sua abitazione. Ultima persona ad incontrarla l'edicolante di piazza Eschilo.

A lanciare l'appello per avere informazioni sul padre la figlia, Amarilli Giorgi. "Chiunque lo veda chiami il 112. Siamo molto preoccupati. Non ha con sé né i documenti né la terapia che gli permette di muoversi e stare in piedi. Vi prego di aiutarci nelle ricerche".