Piero Fassino, il caso dei furti in aeroporto: le testimonianze e l'informativa in procura

Il caso del (presunto) furto di un profumo da 130 euro in un negozio del Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino, potrebbe costare caro al parlamentare Piero Fassino. La procura di Civitavecchia ha acquisito l'informativa della Polaria relativa al 15 aprile scorso, fatto per il quale l'esponente politico per il quale è stato denunciato.

Nell'informativa sono citate sei testimonianze di impiegati e vigilantes raccolte dagli agenti, che hanno raccontato agli investigatori che oltre a quanto avvenuto ad aprile, il parlamentare Dem sarebbe autore di altri due episodi simili.

Uno poco prima di Natale e l'altro il 27 marzo scorso. Un elemento che non sarà trascurato e che potrebbe rappresentare un elemento chiave dell’'accusa. I pm avrebbero affidato delega alla Polaria per svolgere ulteriori accertamenti.

Agli atti anche il video di una telecamera di sicurezza che ha ripreso le fasi del furto del profumo da 130 euro ad aprile. Non è escluso che Fassino possa essere convocato dai magistrati per essere interrogato sull'episodio. Va detto però che la società che gestisce il duty free potrebbe sempre ritirare la denuncia. Specie a fronte del fatto che Fassino ha sempre manifestato la volontà di pagare per quello che ha definito un "equivoco", perché era al telefono e distratto, stando alla versione riportata dal suo legale.