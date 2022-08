E' morto Piero Angela, il conduttore e divulgatore scientifico si è spento nella notte tra il 12 e il 13 agosto, all'età di 93 anni. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, aveva da poco celebrato i suoi 70 anni in Rai. Volto rassicurante e grande conoscitore delle bellezze d'Italia con i suoi programmi ha portato la cultura, tramite il piccolo schermo, nelle case di milioni di italiani. Il figlio, Alberto, ha seguito le sue orme. Romano d'adozione, ha vissuto per oltre 50 anni in via Cortina d'Ampezzo, a Roma Nord, poco distante dagli studi Rai di viale Mazzini, raccontando nel corso di alcune interviste del rapporto che aveva con la Capitale. Parole che spiegavano la bellezza e la potenza della Città Eterna, ma anche i problemi della Roma moderna.

A confermare la morte del giornalista è stato il figlio Alberto con un post su Instagram, tre sole parole: "Buon viaggio papà".

Ad esprimere da subito cordoglio per la perdita del divulgatore scientifici il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Ci lascia Piero Angela, un vero fuoriclasse della divulgazione scientifica. Abbiamo imparato ad amare la #scienza grazie ai suoi programmi tv che sapevano parlare davvero a tutti. Ci mancheranno tantissimo la sua intelligenza, la sua cultura, la sua gentilezza. Un abbraccio affettuoso alla famiglia".

"Una giornata tristissima per tutti gli italiani. Se ne è andato un gigante: Piero Angela - lo ricorda il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti . Per decenni è entrato nelle nostre case, aiutandoci a conoscere e capire. Uno stile inconfondibile, che rendeva semplice e affascinante la storia, così come la scienza e la conoscenza del mondo. Con lui avevamo collaborato nel bellissimo e geniale progetto delle Domus Romane di Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, e, anche nella vita, colpiva sempre per il suo incredibile mix di cultura e semplicità".