Pickpocket a Roma, sorprende borseggiatrici nella metro A e viene accerchiato

Le immagini sono eloquenti. Si vende un uomo che sorprende un gruppo di borseggiatrici al "lavoro", urla che sono ladre e viene accerchiato sulla banchina della Metro A, alla fermata di Spagna, da un gruppo di ragazze. Più di dieci quelle che minacciando il denunciante. Il tutto in attesa del treno successivo, che poi ha fatto disperdere la folla.

È l'ultimo capitolo delle vicende quotidiana dei borseggi in metro. Solamente nel mese di marzo, quello appena passato, i carabinieri hanno arrestato 71 manolesta. Borseggiatori di professione che, anche se bloccati, tornano presto in libertà, pronti di nuovo a colpire anche ostacolando i loro "colleghi" e se serve utilizzando anche le armi, come successo lo scorso 26 marzo alla stazione Spagna della metro A.

E che la prima linea della metro sia la "preferita" dai manolesta non è una novità come raccontando anche la serie di arresti fatti durante le ultime festività pasquali.