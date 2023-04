Insultato e picchiato con un tirapugni per la sciarpa della Juve. Caccia agli aggressori

Con la sciarpa della Juventus al collo è uscito da un locale nella zona dell'Eur. Un vessillo che però non era gradito a due ragazzi che dopo averlo insultato e minacciato per la sua fede calcistica lo hanno picchiato e poi colpito con un tirapugni. Vittima di una coppia di malviventi un 21enne di Torino, in trasferta nella Capitale per seguire il club bianconero allo stadio Olimpico contro la Lazio.

I fatti sono accaduti alle prime luci del giorno di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua. Secondo quanto accertato il ragazzo - dopo essere arrivato a Roma dal capoluogo piemontese per assistere al match fra la Lazio e la Juventus (vinto 2 a 1 dai biancocelesti), si è intrattenuto a Roma. Insieme ai suoi amici ha quindi trascorso la nottata in un locale dell'Eur.

Al mattino, mentre si trovava in piazzale dell'Agricoltura, il 21enne torinese è stato poi insultato e picchiato da due ragazzi, poi scappati. Ferito il giovane è stato quindi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Eugenio, dove è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi.

Ascoltato dalla polizia, sull'aggressione accertamenti in corso da parte degli agenti del commissariato Esposizione.