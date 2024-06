Preso a sprangate dopo una lite nel traffico del raccordo

Un uomo di 65 anni ferito in modo grave e ricoverato in ospedale in terapia intensiva, con il concreto rischio di perdere un braccio. Un brutale pestaggio avvenuto sul grande raccordo anulare, l'appello dei familiari che cercano testimoni e una serie di punti interrogativi da chiarire. È giallo su una aggressione avvenuta a Roma nel pomeriggio dello scorso 11 giugno.

La testimonianza

Ed è proprio su questo primo punto, l'orario, che i parenti della vittima vogliono fare leva. Possibile che nessuno alle 16, in un tratto del raccordo anulare molto trafficato come quello all'altezza della via Prenestina bis, in direzione Firenze, nessuno si sia accorto di nulla? Se lo chiede la cugina dell'uomo di 65 anni che a RomaToday racconta: "Mio cugino rischia di perdere il braccio sinistro, lo hanno operato la notte stessa. Stiamo attendendo di capire se riavrà la completa funzionalità dell'arto. Ha il volto tumefatto e un versamento alle costole. Ha l'omero completamente distrutto".

La prima ricostruzione

L'uomo, sotto sedativi, ancora non ha fornito la sua versione. Dai primi riscontri era al volante della sua Volvo e stava guidando per andare a trovare la sua compagna che abita in zona Tor Bella Monaca, poco distante. Poi, a un certo punto, all'altezza dell'uscita 17 del raccordo anulare si sarebbe imbattuto contro un'altra auto. Non è chiaro se a bordo c'era una sola persona o più, così come bisognerà capire se tra le due vetture ci sia stato un impatto o meno.

Fatto sta che, a causa di una manovra azzardata, sarebbe scoppiata una discussione. Una lite poi sfociata in una brutale aggressione con il 65enne che sarebbe pestato con una spranga di ferro, secondo quanto raccontato dalla famiglia. Stando alle ferite riportate, il 65enne sarebbe stato colpito più volte al braccio, al volto, a una spalla e al costato.

Grave in ospedale

Di certo sul posto, allertati dagli automobilisti in marcia, sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno portato al vicino ospedale di Tor Vergata con un trauma facciale, alla spalla e al braccio "in seguito ad aggressione". Nella notte, quindi, la prima operazione. Sul caso sono in corso le indagini.

L'appello

"L'aggressore ha agito con la violenza di un animale ed è fuggito, non si è ancora riusciti a identificarlo. - aggiunge la cugina della vittima - Stiamo cercando testimonianze per fare giustizia. Al momento mio cugino non è in grado di collaborare, è sotto choc e in gravi condizioni ed è in terapia intensiva. Anche un minimo dettaglio e riferito in forma anonima potrebbe esserci d'aiuto per fare giustizia sul grave fatto avvenuto martedì pomeriggio".

Chi ha informazioni può scrivere a romatoday@citynews.it oppure al numero di WhatsApp 3451709348