Pestato brutalmente e rapinato a pochi passi dalla stazione Termini

Stava camminando in strada a pochi passi dalla stazione Termini, in via Marsala, quando è stato aggredito da due uomini che lo hanno pestato, anche con pugni al volto, e poi lo hanno rapinato del portafogli e delle cuffie auricolari. La vittima, un 34enne della Guinea trovato sanguinante, è stata soccorsa dal personale del 118 e portata al policlinico Umberto I in codice rosso.

L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. I fatti si sono consumati nella serata del 26 agosto scorso. Dopo mesi di indagini, i carabinieri della stazione Macao sono riusciti a dare un volto e un nome a uno dei due aggressori, un 23enne tunisino arrestato e accusato di rapina in concorso e lesioni personali gravi.

I militari avevano iniziato a indagare dopo aver sentito il 34enne guineano. Grazie all'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a identificare il 23enne tunisino che è stato riconosciuto dalla vittima. Sul giovane, quindi, sono stati raccolti indizi che hanno così portato all'arresto. Le indagini per identificare anche il complice.