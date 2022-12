Picchiato, fatto cadere sul marciapiede e rapinato

È stato aggredito in strada, picchiato e gettato sul marciapiede. Poi è stato rapinato del cellulare. Vittima un giovane che, nonostante lo choc, ha denunciato quanto subito la scorsa settimana vicino alla stazione Termini.

Dopo una breve indagine i poliziotti del commissariato Viminale hanno individuato il responsabile e sottoposto così a fermo di indiziato di delitto un italiano di 20 anni gravemente indiziato del reato di rapina.

Grazie alla descrizione fisica della vittima, gli investigatori sono riusciti ad identificare il presunto aggressore, già noto alle forze dell’ordine per fatti simili. L'uomo è stato quindi rintracciato e fermato mentre transitava in via Manin.