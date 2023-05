Calci e pugni, poi la rapina nel parco: 51enne finisce in ospedale

Calci e pugni, poi la rapina. Le violenze al parco del Torrione, al Pigneto. Vittima un cittadino straniero, poi costretto alle cure mediche. L'aggressione mercoledì sera mentre la vittima si trovava in prossimità di via Stefano Colonna, altezza via Ettore Fieramosca.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 21:00 del 10 maggio. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della stazione Roma Casal Bertone. Una volta arrivati nell'area verde del Prenestino-Labicano i soccorritori hanno trovato un uomo, un 51 iraniano, ferito, poi trasportato dall'ambulanza all'ospedale Vannini.

Ascoltato dai militari dell'Arma la vittima ha riferito di essere stata sorpresa nel parco da due uomini a lui sconosciuti. Poi le botte, a cui ha fatto seguito la rapina. Scappati, i carabinieri hanno cominciato le ricerche degli aggressori, riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.