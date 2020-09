Picchiato e rapinato viene trovato in terra con una ferita al volto ed il naso rotto

Lo hanno trovato in terra in strada con una ferita al volto. E' accaduto ad Anzio dove gli agenti del Commissariato del Comune Neroniano, diretto da Andrea Sarnari, sono intervenuti nella zona dell’ex Pretura per una segnalazione di rapina. Sul posto, assieme alla polizia il personale del 118.

La vittima, un cittadino magrebino, ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato da due persone che gli avevano asportato il telefono cellulare e la somma di 60 euro.

Sulle tracce dei due rapinatori, i poliziotti, poco distante, sono riusciti a bloccarne uno che, nel frattempo, si era nascosto sotto un’autovettura all’interno di un garage sotterranei di piazza Dante Zemini. Identificato per un 31enne del Mali, è stato riconosciuto dalla vittima e sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria per rapina aggravata in concorso, in attesa di convalida. Si ricerca il suo complice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai successivi controlli, la vittima, identificata per un magrebino di 54 anni, attualmente ricoverato per un trauma cranico e frattura delle ossa nasali, è risultato destinatario di un provvedimento restrittivo per reati inerenti sostanze stupefacenti e, pertanto, sarà controllato dagli agenti della Polizia di Stato in attesa di essere condotto in carcere.