Picchiato con un nunchaku e rapinato dopo un rapporto sessuale: arrestati tre uomini

E' stato picchiato e rapinato da tre algerini dopo aver consumato con loro un rapporto sessuale. E' quanto avvenuto mercoledì notte in un albergo nella zona di via XX Settembre. La vittima, come riferito dalla Questura di Roma, è un uomo colombiano di 32 anni.

Sono state le grida d'aiuto provenienti dalla camera d'albergo a far scattare l'allarme con gli agenti del commissariato Celio e della Sezione Volanti che hanno trovato la vittima in strada, in evidente stato di agitazione. L'uomo ha raccontato di essere stato rapinato di qualche centinaio di euro tre stranieri che lo avevano aggredito colpendolo con un nunchaku dopo aver consumato con lui un rapporto sessuale.

I tre malviventi, identificati per tre algerini di 28, 26 e 29 anni, sono stati trovati ancora all'interno della camera d'albergo e, per evitare l'arresto, hanno anche spintonato gli agenti: sono stati arrestati e dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.