Termini: picchia e rapina un uomo, poi scappa con la refurtiva

Picchiato e rapinato a Termini. Vittima un cittadino peruviano. Carnefice una donna, poi trovata poco distante con ancora la refurtiva indosso. Succede in via Giolitti dove la polizia ha arrestato una 33enne algerina gravemente indiziata di tentata rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, mentre stazionavano nell'area del primo scalo ferroviario romano, sono stati avvisati da un addetto alla sicurezza che, poco avanti, era in atto un’aggressione.

I poliziotti hanno notato un uomo e una donna impegnati in un’accesa colluttazione. Quest’ultima, alla loro vista, è fuggita verso via Cavour, dove è stata raggiunta e bloccata dopo un breve inseguimento.

La successiva perquisizione della stessa ha permesso agli investigatori di ritrovare una patente oggetto di un precedente furto e, dalle immagini della videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a ricostruire i fatti legati alla precedente aggressione. La 33enne nord-africana aveva infatti tentato di rapinare la vittima, un cittadino peruviano, colpendolo ripetutamente fino a farlo cadere e da qui l’accesa colluttazione tra i due.

L'arresto delle 33enne è stato convalidato dalla magistratura.