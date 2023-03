Picchiato e rapinato dal branco mentre riprende la sua auto

L'incubo si è materializzato quando è risalito a bordo della propria auto. Picchiato e rapinato dal branco che gli ha anche danneggiato la vettura. Vittima di una banda di giovani malviventi un ragazzo calabrese. Scenario delle violenze la zona della movida di piazza Bologna.

In particolare la vittima, un 25enne originario della provincia di Cosenza, stava risalendo a bordo della propria macchina parcheggiata in viale delle Province quando è stato aggredito da quattro individui che lo hanno poi minacciato facendosi consegnare il denaro contante.

Non contenti, i complici sono saliti a bordo del veicolo danneggiandone lo specchietto retrovisore e, quando hanno notato la pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Viale Libia che stava transitando sulla via, hanno tentato di darsi alla fuga venendo però immediatamente bloccati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del nucleo radiomobile di Roma che ha prestato ausilio nelle fasi dell’identificazione dei giovani che sono stati anche riconosciuti dalla vittima, la quale ha formalizzato denuncia-querela.

Gli arrestati maggiorenni, di 18 e 19 anni, sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre gli arrestati minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati condotti presso il centro di giustizia minorile di Roma. Al termine del rito direttissimo, l’arresto dei due maggiorenni è stato convalidato, e sono stati entrambi sottoposti agli arresti domiciliari con l’adozione del braccialetto elettronico. Sono gravemente indiziati per i reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.