Pestato dopo aver rischiato di essere investito, l'appello della moglie: "Cerchiamo testimoni"

È stato dimesso dall'ospedale con un ematoma cerebrale ma non ricorda nulla dell'accaduto. Una perdita di memoria che potrebbe compromettere il buon esito delle indagini e l'identificazione dell'uomo che lo ha colpito dopo aver rischiato di investirlo sulle strisce pedonali mentre si trovava a bordo di un'auto condotta da una ragazza. Per questo la moglie dell'uomo ha lanciato un appello affinché "giustizia sia fatta".

Ma andiamo per ordine. Sono le 21:30 di sabato 1 giugno quando l'uomo, un 57enne romano, parcheggia l'auto a Centocelle. A piedi si porta sulle strisce pedonali di piazza dei Mirti, ma mentre sta attraversando si vede piombare addosso una macchina "una Smart bianca" come riferito da alcuni testimoni. Il pedone invita la persona alla guida a fare attenzione ma, invece di ricevere delle scuse, la vettura si ferma e dal lato passeggero scende un ragazzo che lo colpisce violentemente al volto. Un forte pugno che fa terminare il 57enne in terra, sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Incosciente l'uomo si risveglierà poi in un letto del policlinico Tor Vergata. A chiamare l'ambulanza alcuni passanti che riferiscono poi agli agenti del commissariato Porta Maggiore intervenuti vicino alla fermata della linea C della fermata Mirti della metropolitana, di una "Smart bianca guidata da un ragazza con vicino un altro giovane", presunto autore dell'aggressione.

Da qui un primo messaggio della moglie, Mariangela Mincione, che sia tramite manifesti appesi in tutto il quartiere di Centocelle sia tramite i social network ha lanciato un appello per invitare chiunque avesse assistito all'aggressione a farsi avanti. Dopo due settimane una prima buona notizia, con il 57enne dimesso dal nosocomio universitario e la successiva denuncia-querela sporta al V distretto Prenestino di polizia.

Il 57enne però non ricorda quanto accaduto, come spiegato dalla moglie al nostro giornale. Da qui un successivo appello, "affinché il caso non vada in prescrizione". Un appello rilanciato anche sui social network: "Siamo andati a fare la denuncia ma avendo perso i sensi ed essendo caduto a terra riscontrando un ematoma cerebrale tutt'ora presente, non ricorda nulla. L'aggressore è stato individuato ed è indagato - prosegue l'appello della moglie del 57enne - ma perché giustizia sia fatta sono fondamentali testimoni in grado di riconoscerlo. Conto su di voi, contro l'omertà, con chi ha subito la stessa violenza. Chiamatemi 3277452420 o scrivetemi teatropeano@gmail.com".