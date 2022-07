Picchia un uomo in strada fino a fargli saltare un dente, poi lo rapina

Lo ha picchiato brutalmente, lasciandolo sanguinante in strada. Il tutto con lo scopo di rubargli la catenina d'oro. La vittima, però, nonostante le ferite ha denunciato quanto ha subito alla polizia, permettendo agli investigatori di arrestare chi lo aveva pestato e rapinato.

Vittima del pestaggio, un 61enne polacco che lo scorso sei luglio, con l'aiuto di un bastone, stava camminando in piazza dei Cinquecento, proprio davanti alla stazione Termini. Ad avvicinarlo un egiziano di 22 anni che lo ha scaraventato a terra e, oltre prenderlo a pugni sul volto, gli ha anche fatto perdere un dente prima di strappargli la catenina.

Soccorso in ospedale, il 61enne aveva avuto 10 giorni di prognosi. Poi ha sporto denuncia ai poliziotti del commissariato Viminale che hanno subito avviato le indagini. Grazie alle immagini delle telecamere individuate vicino al luogo dell'aggressione e ad un cappello da baseball recuperto, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l'autore della rapina, che è stato fermato ieri sera in via Manin, con le accuse di rapina e lesioni gravi.