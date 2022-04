Picchiato dal cognato, lo aveva sorpreso a rubare soldi alla madre

Ha prima rubato i soldi dal portafoglio della madre della fidanzata, poi ha picchiato il fratello e figlio della donna intervenuto per difendere la mamma che lo aveva scoperto. Una violenta aggressione, che ha costretto un uomo di 44 anni ad un trasporto in ospedale in codice rosso con 40 giorni di prognosi. Il pestaggio in un appartamento al Collatino lo scorso weekend. A finire in manette un 49enne italiano.

Sono stati gli agenti del commissariato Torpignattara e delle volanti della questura di Roma ad intervenire in un'abitazione del quadrante sud est della Capitale su segnalazione di una donna intorno alle 22:00 di sabato 16 aprile. A richiedere l'intervento al 112 la madre di un uomo, pestato in casa dal cognato dopo che la suocera lo aveva sorpreso a rubare una banconota da 50 euro dal suo portafogli.

Le urla della donna hanno attirato il figlio, che si trovava in casa con il cognato, la mamma e la sorella. Un intervento che ha però trovato la reazione violenta dell'ospite, che ha cominciato a picchiarlo costringendolo a nascondersi in una stanza della casa. A salvarlo i poliziotti, che una volta intervenuti nella casa al Collatino hanno trovato l'aggressore mentre cercava di sfondare la porta del bagno dove si era rifugiato il 44enne.

Bloccato non senza difficoltà, nelle tasche del 49enne sono stati trovati i 50 euro che sarebbero stati rubati poco prima. Affidato alle cure del personale del 118 il 44enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vannini. Identificato in un 49enne, l'aggressore è stato arrestato per rapina e lesioni la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.