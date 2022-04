Picchiato in strada dal branco dopo una lite per la viabilità

Dalla lite stradale all'aggressione in gruppo. Vittima un 59enne, pestato da alcuni uomini intervenuti in aiuto ad un automobilista con il quale poco prima aveva avuto un diverbio a bordo delle rispettive vetture. L'aggressione è avvenuta domenica sera nella zona di Morena, vicino la via Anagnina. In fuga gli aggressori non sono stati ancora identificati.

Le violenze si sono registrate intorno alle 20:30 della domenica di Pasqua, 17 aprile, in via Bellico Calpurnio, strada residenziale nel territorio del VII municipio Tuscolano. Qui secondo una prima ricostruzione della polizia due automobilisti, un cittadino egiziano di 59 anni ed un uomo italiano, avrebbero avuto una accesa discussione in seguito ad una lite stradale per la viabilità.

Sceso dalla propria vettura l'italiano è stato raggiunto da altre persone. Poi l'aggressione, con il 59enne colpito a calci e pugni dal branco - composto secondo fonti di polizia da un numero di persone non definito - e poi lasciato in strada ferito. "Siamo i Casamonica", le parole gridate contro l'uomo. A riferire la frase è stata la moglie della vittima dicendo che gli aggressori erano appartenenti alla nota famiglia.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del commissariato Casilino che hanno trovato il ferito in strada. Affidato alle cure del 118 è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Nessuna traccia dell'altro automobilista, né dei suoi amici, ricercati dagli investigatori di polizia.