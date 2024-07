Borseggiatori in metro, situazione fuori controllo. Trentenne picchiato e rapinato mentre va in ospedale per la chemio

Ancora violenze sotto la metropolitana di Roma. Bande di borseggiatori senza scrupoli continuano a imperversare sulle banchine e nelle stazioni dell'underground romana. Armati, violenti, pronti a tutto pur di mettere a segno furti e rapine. Una situazione tesa, un clima di paura, rilanciato ogni giorno con video e denunce che riprendono l'aria da far west che si respira. Bande di latinos perlopù, come raccontato in questo approfondimento, ma anche rom e italiani. Un fenomeno noto, che con l'arrivo dell'estate e l'incremento dei turisti in città aumenta esponenzialmente, come raccontano le decine di arresti effettuati quasi ogni giorno dalle forze dell'ordine. Turisti, uomini, donne, pendolari che molte volte hanno cominciato a farsi giustizia da soli, allontanando i manolesta che pur di non farsi prendere non disdegnano l'uso della violenza. A farne le spese anche un ragazzo della provincia di Roma, picchiato a Termini mentre attendeva il treno per andare in ospedale, dove sta facendo la chemioterapia.

È ancora sotto choc Mattia. Stanco non solo fisicamente a cause delle cure oncologiche a cui si sottopone, ma anche mentalmente dopo essere stato brutalmente picchiato da una banda di borseggiatori mentre attendeva la metropolitana sulla banchina. In quattro lo hanno aggredito e poi rapinato dello zaino. All'interno la documentazione medica con cui si stava recando a sottoporsi alla chemioterapia in ospedale. Resa pubblica sulle pagine del Messaggero, l'amara vicenda che ha colpito il 30enne è stato raccontata dallo stesso all'associazione pendolari TrasportiAmo, che l'ha resa pubblica per dare voce ad una vicenda "efferata, non più tollerabile in una città come Roma, dove tutti possono essere vittime come Matia".

Il dramma di Mattia è stato conseguenza di un precedente imprevisto. Residente nella città di Cave, in provincia di Roma, il 30enne è solito recarsi a Roma con l'auto del padre. Un guasto alla vettura lo ha però costretto lo scorso mercoledì (3 luglio) a recarsi al policlinico Umberto I con i mezzi pubblici. Un lungo viaggio cominciato di buon ora con un bus Cotral che dal comune dei Monti Prenestini lo ha portato a Roma. Poi il viaggio in metro per fare il cambio di linea a Termini.

È fermo sulla banchina alle 9:30 ad attendere il treno quando, dal nulla, Mattia viene colpito "con una violenza inaudita alla schiena", il racconto fatto dal 30enne al presidente di TrasportiAmo David Nicodemi. Caduto di faccia "lo hanno trascinato sulla banchina davanti a decine di persone per un paio di metri". Poi le violenze: "calci e pugni alla schiena e sui fianchi per rapinarlo dello zaino che portava. Una violenza inaudita, ingiustificabile".

Ferito Mattia è poi arrivato al nosocomio universitario, ma oltre che per la chemioterapia anche per essere medicato dai lividi e dalle contusioni conseguenza del pestaggio.

"Alla nostra associazione arrivano decine di segnalazioni di passeggeri alle prese con borseggi e ladri - conclude David Nicodemi -. Ma quanto ci ha raccontato Mattia ci ha colpiti. Al di la della sua situazione, è grave il fatto che un cittadino, uomo o donna che sia, possa essere vittima in pieno giorno davanti a decine di presenti di una simile violenza. Mattia è ancora sotto choc, un ragazzo forte che oltre che dover combattare con una grave malattia, si è trovato vittima di un branco di delinquenti, che anche questa volta sono rimasti impuniti".