Difendono l'amica palpeggiata nel locale, minorenni vengono pestati dal branco. Uno è grave

Sono stati "invitati" a uscire dal locale dai buttafuori e poi, una volta soli, sono stati pestati dal branco. Due minorenni sono stati brutalmente aggrediti nella notte tra venerdì e sabato scorso, sulla via Tuscolana. I due, soccorsi dagli amici prima e poi dal 118, sono stati portati all'ospedale Vannini e uno dei due ha riportato traumi guaribili in 30 giorni. L'altro se l'è cavata, per così dire, con meno: sette giorni di prognosi e un trauma cranico.

È la cronaca dell'ennesima nottata della malamovida a Roma. Lo scenario questa volta è quello a due passi da Arco di Travertino, in una locale che affaccia tra la via Tuscolana e via del Mandrione.

La ricostruzione

I fatti, secondo quanto ricostruito da RomaToday, sono iniziati all'interno del locale, in una serata come tante altre. Il gruppo di minorenni viene importunato da un'altra comitiva formata da ragazzi più grandi. Qualcuno di loro prova un approccio con una ragazza del primo gruppo. Lei rifiuta le avance e viene difese dai diciassettenni. Gli animi nella discoteca di fanno caldi e i buttafuori, di fatto, "invitano" i ragazzi a uscire dal locale. A quel punto si scatena l'aggressione.

Il brutale pestaggio

I ragazzi più grandi, "armati" di cinte, stendono due minorenni. Uno viene colpito al volto, l'altro - ormai a terra - viene preso a calci. Il tutto tra le urla delle amiche e degli amici delle vittime che hanno tentato di chiedere aiuto, senza fortuna. Nessuno, infatti, ha scelto di intervenire. Gli aggressori, dopo aver dato una lezioni ai due, scappano in auto.

Le cure in ospedale

I diciassettenni - ormai sanguinanti - vengono soccorsi dal personale del 118 e portati al Vannini, dove arrivano poco dopo l'una di notte di sabato. Riportano fratture e traumi al cranio, al viso e alle costole. Sotto choc amici e parenti delle vittime che si domandano come sia possibile che nessuno del locale li abbia difesi. Adesso le forze dell'ordine indagheranno sul fatto, considerata la prognosi ospedaliera di più di venti giorni di una delle due vittime.