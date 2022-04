Volano sedie nel locale: picchiati, scappano in una cornetteria. Feriti due 18enni

Li hanno prima colpiti con calci e pugni, scappati all'interno di una cornetteria sono però stati raggiunti dal branco e colpiti con le sedie del locale dove si erano rifugiati. Vittime di un gruppo di tre giovanissimi un 18enne ed un ragazzo di 19 anni, entrambi romani, con i due poi trasportati in ospedale per le ferite riportate nel pestaggio.

L'aggressione si è consumata nel weekend appena trascorso a Trastevere. Qui, poco dopo la mezzanotte e mezza di sabato, è arrivata una richiesta d'aiuto al 112 da parte del titolare di un forno cornetteria di via della Pelliccia, nel cuore del rione del quartiere della movida romana. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia che hanno trovato i due ragazzi ancora nella cornetteria, con uno dei due con una vistosa perdita di sangue dal volto.

Ascoltato il titolare del forno questi ha riferito di aver visto entrare i due ragazzi nel suo locale inseguiti da altri tre coetanei. Una volta dentro i due sono stati colpiti con delle sedie lanciate dagli aggressori, con uno degli arredi che ha poi infranto la porta vetrata del locale dove i due amici si erano appena rifugiati.

Affidati alle cure del personale del 118 i due sono quindi stati trasportati al vicino ospedale Santo Spirito dove sono stati dimessi con prognosi di 8 e 10 giorni. Raccolti i primi indizi sono poi stati i poliziotti del locale commissariato ad identificare i tre aggressori, due 17enni ed un 18enne, tutti romani. Trovati in piazza Trilussa, sono stati denunciati per lesioni con il giovane che ha danneggiato la cornetteria con la sedia deferito all'autorità giudiziaria anche per danneggiamento.