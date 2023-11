Picchiata e rapinata dai vicini di casa, donna scappa in strada e chiede aiuto

Picchiata e rapinata dai vicini di casa, a Torpignattara. Vittima una donna nepalese, da poco arrivata in Italia. A malmenarla due connazionali, presentati alla donna da altri cittadini del Nepal per aiutarla nella lingua e ad ambientarsi nella Capitale. A salvarla un terzo uomo, presente nell'abitazione al momento delle violenze. Quest'ultimo ha poi permesso alla donna di scappare, ma senza il denaro, appena rapinato.

Sono stati gli agenti delle volanti a intervenire poco dopo le 10:00 di giovedì 23 novembre in via Galeazzo Alessi, zona Villa Certosa. In strada due donne, una passante e la 40enne. Sul volto di quest'ultima i segni dei colpi ricevuti. La donna, in inglese, ha spiegato agli agenti l'accaduto, indicando loro un appartamento poco distante sulla stessa via.

In particolare la vittima ha riferito che poco prima un conoscente, suo connazionale, le aveva bussato alla porta di casa. Invitata ad andare a casa del vicino la donna si è rifiutata scatenando la reazione dell'uomo. Strattonata la 40enne è stata portata con la forza in una vicina abitazione di via Galezzo Alessi. Una volta in casa l'incubo. La vittima viene bloccata alle spalle da una seconda donna, mentre il 36enne la colpisce al volto e si fa consegnare la borsa con il denaro.

A salvare la 40enne un quarto uomo, anch'egli nepalese - affittuario dell'appartamento - che attirato dalla richiesta d'aiuto della vittima, si è frapposto fra la coppia criminale e la donna permettendo a quest'ultima di scappare. Una volta in strada la donna ha poi chiesto aiuto a una passante che ha chiamato il 112.

Ricostruito l'accaduto i poliziotti delle volanti sono entrati nell'appartamento indicato e hanno trovato la coppia con 140 euro in tasca, il denaro denunciato rapinato poco prima dalla 40enne. Identificati negli uffici del commissariato Torpignattara in due nepalesi di 36 e 38 anni, la coppia è stata arrestata per rapina in concorso. Recuperato il denaro appena rubato la vittima è stata poi accompagnata all'ospedale Vannini dove è stata medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi.