Picchiata e umiliata per 20 anni dal fidanzato

Dopo 20 anni ha trovato il coraggio di andare finalmente in caserma e denunciare l'incubo che aveva vissuto. Per tutto quel tempo era stata picchiata e umiliata dal compagno che le aveva reso la vita un inferno. È quanto successo in zona Borghesiana con la vittima, una romena di 47 anni, che ha trovato aiuto e supporto dai carabinieri di Tor Bella Monaca che hanno arrestato l'uomo che diceva di amarla, un cittadino romeno di 55 anni adesso gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono alla sera del 22 novembre quando la vittima si è presentata presso il comando dei carabinieri con varie ferite al volto per denunciare l'ultima aggressione violenta subita in casa. I militari, dopo pochi minuti, hanno raggiunto l'appartamento della coppia, poi hanno rintracciato e bloccato il 55enne.

La 47enne a quel punto ha raccontato che da circa 20 anni subisce maltrattamenti anche fisici da parte del suo compagno e di non aver mai avuto il coraggio di denunciare. Poi è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Il 55enne è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli dove il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.