Tredicenne minacciata su Instagram e pestata da due minorenni. "Mia figlia non vuole più tornare a scuola"

Ancora una aggressione con una giovane vittima a Roma. Dopo il caso dei Colli Portuensi, un altro episodio questa volta avvenuto in largo Giampaolo Borghi davanti all'IC Karol Wojtyla. Vittima una tredicenne. A raccontare il fatto è mamma Graziella che ha denunciato la violenza subita dalla figlia al commissariato di polizia di Flaminio Nuovo: "Mia figlia non vuole più tornare a scuola, ha paura. Non è possibile una cosa del genere".

I fatti si sono consumati intorno alle 14 circa di giovedì 21 settembre. La giovane studentessa era appena uscita da scuola quando è stata avvicinata da due ragazze, una più grande di lei. Una di loro, secondo quanto denunciato dalla mamma della vittima, le avrebbe tirato una bottiglia d'acqua alle spalle, prendendola in testa. Quindi la seconda parte dell'aggressione, più violenta, con una serie di pugni al volto.

"Fortunatamente ero lì e sono intervenuta. Gli altri genitori presenti, invece, non hanno mosso un dito. Sono rimasta sbigottita. Una aveva un coltello, se non fossi stata lì chissà cosa sarebbe successo", il racconto di mamma Graziella. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la figlia è stata portata dal 118 all'ospedale Gemelli. Non è in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito dalla donna al nostro quotidiano, l'aggressione sarebbe scaturita da lontano: "Giorni prima mia figlia era stata minacciata e insultata su Instagram da una compagna di scuola. Il giorno prima della violenza si sono incontrate per chiarire e ieri quella ragazza ha chiamato due sue amiche per darle una lezione". Graziella ha denunciato il tutto stamattina al commissariato di polizia: "Mia figlia ora vive in uno stato di ansia, non vuole andare a scuola". La polizia indaga.